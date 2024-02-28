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08:45 28.02.2024

Війська РФ за минулу добу піддали Харківську область обстрілу й атакам БПЛА, на міні підірвався мирний житель

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Війська РФ за минулу добу піддали Харківську область обстрілу й атакам БПЛА, на міні підірвався мирний житель

Війська РФ за минулу добу піддали Харківську область множинним обстрілам і атакам БПЛА, є руйнування, в Ізюмі на міні підірвався мирний житель, повідомляє в середу вранці голова Харківської обласної військової адміністрації.

"Унаслідок обстрілу в с. Пристін Куп'янського району горів житловий будинок. Загиблих і травмованих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби внаслідок ворожого удару БПЛА "Ланцет" по с. Світличне Богодухівського району загорівся цивільний автомобіль, а внаслідок удару БПЛА Shahed по Дергачах було пошкоджено дах багатоквартирного будинку, огорожу та ворота. Унаслідок вечірнього ворожого обстрілу Куп'янська пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Синєгубов повідомив також, що напередодні в Ізюмі під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (за попередніми даними міні "пелюстка") підірвався 42-річний чоловік. Його госпіталізували з численними пораненнями.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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