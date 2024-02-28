ППО вночі ліквідувала 10 із 10 "шахедів", які атакували Україну

Силами протиповітряної оборони вночі знищено десять із десяти ударних безпілотників, які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі в середу вранці.

"У ніч на 28 лютого 2024 року противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ - рф", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено десять із десяти "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.