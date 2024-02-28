Події

07:29 28.02.2024

Уночі збито 10 із 10 "шахедів" над Миколаївською та Одеською областю

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Уночі збито 10 із 10 "шахедів" над Миколаївською та Одеською областю

Російські окупанти продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, збито 10 із 10 ворожих БПЛА, повідомляє командування Сил оборони півдня України в середу вранці.

"Уночі росіяни атакували південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". 10 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївську та Одеську області. Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважну більшість "шахедів" збито над морем: 1 на Миколаївщині, 9 на Одещині", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Також у зведенні йдеться, що "Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Пожежники оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали", - уточнюють Сили оборони півдня.

 

 

 

Теги: #зведення #шахеди #сили_оборони

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