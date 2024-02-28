Події

06:39 28.02.2024

Понад 30 людей загинули внаслідок аварії автобуса на півдні Малі

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Понад 30 людей загинули внаслідок аварії автобуса на півдні Малі

Щонайменше 31 людина загинула і ще 10 дістали поранення внаслідок втрати контролю водієм над пасажирським автобусом на півдні Малі у вівторок, повідомляє Associated Press (AP) у середу з посиланням на урядові джерела.

Автобус, що перевозив малійців і громадян країн західноафриканського субрегіону, прямував до Буркіна-Фасо, коли "перекинувся", ідеться в заяві, опублікованій на сторінці Міністерства транспорту та інфраструктури Малі у Facebook.

"За попередніми даними, 31 людина загинула на місці і 10 дістали поранення, деякі з них - важкі", - йдеться в заяві. Аварія сталася близько 17:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) у Куманту на південь від Бамако.

Як зазначає AP, аварії за участю громадського транспорту - часте явище в Малі. 19 лютого щонайменше 15 людей загинули і понад 46 дістали поранення внаслідок ДТП між автобусом громадського транспорту і вантажівкою в центральній частині Малі.

Теги: #автобус #жертви #аварія #малі

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