Події

19:40 27.02.2024

На лінії фронту за добу відбулося 86 бойових зіткнень

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На лінії фронту за добу відбулося 86 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На куп'янському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника поблизу населених пунктів Синьківка і Табаївка, де ворог безуспішно намагався вибити українські війська із займаних позицій.

На лиманському напрямку українськими підрозділами відбито 9 атак противника біля населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника у населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 18 атак ворога неподалік населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки та на захід від Побєди Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ. Також відбито ще 4 атаки противника в районах на південь від Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На оріхівському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій українських військ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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