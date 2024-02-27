У Росії незаконно використовують саундтрек до тизеру української військової драми "Обмін" - Держкіно

Державне агентство України з питань кіно заявляє, що в Росії незаконно використовують саундтрек до тизеру української військової драми "Обмін".

"Росіяни звикли красти чуже та демонструвати його як своє. Вже вкотре країна-агресор краде українську культуру. Борщ, картини з музеїв, заповідники, пісні Христини Соловій і от - кіно. Рашистами був викрадений саундтрек до тизеру кінострічки "Обмін", - ідеться в повідомленні пресслужби Держкіно у фейсбуці.

Зазначається, що виробник фільму "Кінокомпанія 2016" з метою протидії дезінформації та непорозумінь офіційно наголошує, що ніколи не надавала права на використання музики росіянам.

Фільм "Обмін" - це українська військова драма 2022 року режисера Володимира Харченка-Куликовського.