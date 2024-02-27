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15:57 27.02.2024

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

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Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для обговорення Української формули миру й питань повернення полонених і депортованих осіб, повідомив глава Української держави.

"Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

"Тема номер один - Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - уточнив президент.

Як повідомив Зеленський, тема номер два - "повернення полонених і депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Упевнений, що й ця зустріч принесе результати".

Сторони також планують обговорити "перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України".

 

Теги: #саударавія #зеленський

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