Кабмін поширив "єЧергу" на водіїв легкових авто - Шмигаль

Кабінет Міністрів поширив дію електронної системи "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") на водіїв легкових авто, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проєкт "єЧерга" для зручного перетину кордонів. Сьогодні ми ухвалюємо постанову, яка поширює електронну чергу і на водіїв легкових авто", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, за допомогою цього сервісу транспортні засоби вже понад 800 тисяч разів перетнули кордон.

"Це зручно і прискорює весь процес. Плюс знімає питання зловживань", - наголосив він.