За добу було 96 бойових зіткнень, 33 атаки окупантів Сили оборони відбили на мар'їнському напрямку

За минулу добу відбулося 96 бойових зіткнень, 33 атаки окупантів Сили оборони відбили на мар'їнському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника поблизу населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника біля населеного пункту Синьківка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 ворожих атак у районі населеного пункту Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника неподалік населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак ворога у населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.