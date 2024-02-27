Війська РФ за добу завдали по Україні шість ракетних і 92 авіаційні удари

Ворог завдав 6 ракетних і 92 авіаційні удари, здійснив 110 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БПЛА типу "Shahed-136/131". Інформація щодо цієї атаки уточнюється.

Також минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ямне, Нова Січ Сумської області; Великий Бурлук, Федорівка, Синьківка Харківської області; Терни, Переїзне, Часів Яр, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк, Очеретине, Новоселівка Перша, Семенівка, Уманське, Нетайлове Первомайське, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське; Левадне, Оріхів, Новоселівка, Любимівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.