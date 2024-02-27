Ізраїль і ХАМАС можуть домовитися про перемир'я найближчим часом - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається на припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа вже до наступного понеділка, повідомляє Голос Америки в ніч на 27 лютого.

Президент США не виключає, що припинення вогню почнеться протягом кількох днів. "Я сподіваюся, що до початку вихідних, до кінця вихідних", - сказав він, відповідаючи, коли, на його думку, має розпочатися припинення вогню.

"Мій радник із національної безпеки каже мені, що ми близькі до мети. Ми близькі. Ми ще не закінчили. Я сподіваюся, що до наступного понеділка ми доб'ємося перемир'я", - наголосив Байден.

Зазначається, що ворогуючі сторони наблизилися до укладення угоди під час переговорів у Катарі, метою яких, зокрема, є звільнення заручників.

"Присутність обох сторін на так званих непрямих переговорах - зустрічах посередників окремо в одному й тому самому місті - дала змогу припустити, що переговори просунулися далі, ніж будь-коли від моменту прориву на початку лютого, коли Ізраїль відхилив зустрічну пропозицію ХАМАС про перемир'я терміном на чотири з половиною місяці", - йдеться в публікації.