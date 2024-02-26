Події

20:52 26.02.2024

Біля Часового Яру проводили і проводять інженерні роботи, укріплення не дадуть змоги ворогу здійснити "легку прогулянку" - Євлаш

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Поблизу міста Часів Яр (Бахмутський район Донецької області) проводили та проводять інженерні роботи, також триває зведення фортифікаційних споруд на куп'янському напрямку, заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Біля Часового Яру також проводилися і проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дозволять ворогу просто так здійснити "легку прогулянку". Звичайно, ми будемо бити ворога з усіх напрямків, з усього наявного озброєння, амуніції", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону в понеділок.

Начальник пресслужби зазначив, що противник намагається атакувати "як у лоб, так і по флангах", що поблизу н.п. Іванівське та Богданівка, використовуючи різні штурмові загони (десантники, Шторм Z, Шторм V, Ахмат). Крім того, зафіксовано застосування на ділянці ворогом всюдиходів для того, щоб дістатися до лінії фронту.

"Ось остання атака була така, вони застосовували баггі, оскільки земля досить м'яка зараз там, якщо можна так сказати. І звісно, пішки з амуніцією і БК складно добиратися. Вони використовують такі маневрені всюдиходи, куди можуть сісти кілька людей - 5-6, і на таких апаратах добираються до лінії фронту", - додав він.

Однак противник виявляється українськими воїнами, хоча їм доводиться економити боєприпаси і прицільно вражати окупантів, зазначив Євлаш.

Зі свого боку, говорячи про куп'янський напрямок, начальник пресслужби наголосив, що "досить потужні фортифікації почали зводити ще з осені".

"Зараз триває зведення фортифікаційних споруд на цьому напрямку: там є і бетонні споруди, які є довготривалими оборонними точками, крім того, постійно риються десятки ВОПів, які вже облаштовані на цьому напрямку. Впроваджуються мінні поля на найбільш загрозливих ділянках", - сказав Євлаш.

На менш загрозливих напрямках, за його словами, використовуються колючий дріт, протитанкові міни, ціла низка протитанкових ровів, мінування тощо.

"Ворогу не буде легко пройти зараз, оскільки ми контролюємо основні панівні висоти на цьому напрямку, щоб наносити вогневе ураження ще на випередження, виявляємо, відстежуємо переміщення супротивника", - зазначив Євлаш.

 

 

Теги: #фронт #часів_яр

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