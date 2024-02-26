Росіяни завдали одного ракетного і 58 авіаударів по території України

Російські окупанти за минулу добу завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, а також здійснили 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.