Події

19:31 26.02.2024

На лінії фронту за добу відбулося 79 бойових зіткнень

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На лінії фронту за добу відбулося 79 бойових зіткнень

На лінії фронту на сході й півдні України за добу відбулося 79 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Зокрема, на куп'янському напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка й ще 14 атак противника - в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити українські війська із займаних позицій.

На лиманському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону.

На бахмутському напрямку сили оборони відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ. Крім того, українські захисники відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На запорізькому напрямку сили оборони відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Зокрема, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій українських військ.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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