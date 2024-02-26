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11:35 26.02.2024

Польські фермери в понеділок продовжили блокування на кордоні, у черзі на п/п 2200 вантажівок - Держприкордонслужба

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Польські фермери в понеділок продовжили блокування на кордоні, у черзі на п/п 2200 вантажівок - Держприкордонслужба

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів у напрямках пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець", загалом у чергах перебувають майже 2200 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Якщо говорити про черги, які через це утворилися на території Польщі - на всіх цих напрямках сумарно станом на ранок сьогодні, це десь майже 2 200 вантажівок, які стоять на виїзд з України, найбільше на пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За його словами, найскладніша ситуація склалася на ПП "Ягодин" - за добу на цьому напрямку польські протестувальники пропустили в бік України приблизно 50 вантажівок. "Показники перетину кордону в бік Польщі залишаються нульовими", - сказав він. Також низькі показники перетину кордону залишаються в ПП "Шегині" - за добу кордон перетнули біля 70 вантажівок в обох напрямках.

"У середньому за годину польські фермери на кожному напрямку пропускають по кілька вантажівок, але найбільше вони блокують рух вантажівок саме з України до Польщі", - сказав Демченко.

Теги: #блокування #польські_фермери

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