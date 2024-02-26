Події

07:20 26.02.2024

Найбільше атак за добу між ЗС України та противником було на авдіївському та мар'їнському напрямку

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Найбільше атак за добу між ЗС України та противником було на авдіївському та мар'їнському напрямку

Бійці ЗСУ за добу відбили найбільше ворожих атак на авдіївському та мар'їнському напрямку, повідомляє Генеральний штаб.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники відбили 25 атак ворога біля Сєверного, Степового, Бердичева, Ласточкиного та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога поблизу Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону українських військ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку відбито 6 атак противника неподалік Синьківки та Табаївки Харківської області.

На лиманському напрямку українські військові відбили 5 ворожих атак у Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі Роботиного та 1 - у районі Гуляйпільського Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

На новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Теги: #генштаб_зсу #зведення

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