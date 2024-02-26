Генштаб ЗС України: Окупанти за добу здійснили 11 ракетних і 98 авіаударів, також 129 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 11 ракетних і 98 авіаційних ударів, а також 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб збройних сил України у зведенні станом на 7:00 понеділка.

Так, унаслідок російських терористичних атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

У генштабі зазначили, що минулої доби та вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе. За попередньою інформацією, українські захисники знищили 3 ракети та 9 БПЛА типу Shahed.

Разом з тим, минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Веселе Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Залізне, Нью-Йорк, Очеретине, Желанне, Бердичі, Ласточкине, Яснобродівка, Нетайлове, Уманське, Водяне, Парасковіївка, Очеретине, Новомихайлівка, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Також під артилерійським вогнем було понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.