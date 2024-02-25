Події

19:24 25.02.2024

Українська авіація завдала за добу ударів по семи місцях скупчення окупантів і двох позиціях ворожих ЗРК

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Українська авіація завдала за добу ударів по семи місцях скупчення окупантів і двох позиціях ворожих ЗРК

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по семи районах зосередження особового складу і 2 позиціях зенітних ракетних комплексів російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, завдали за минулу добу ураження по одній позиції артилерії противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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