Українська авіація завдала за добу ударів по семи місцях скупчення окупантів і двох позиціях ворожих ЗРК

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по семи районах зосередження особового складу і 2 позиціях зенітних ракетних комплексів російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, завдали за минулу добу ураження по одній позиції артилерії противника.