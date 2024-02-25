Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 73 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу чотири ракетні та 73 авіаційні удари по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив за добу 52 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Як зазначається у зведенні, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Ямне Сумської області, Веселе, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ, Сєверне, Залізне, Водяне, Парасковіївка, Новомихайлівка, Володимирівка, Врожайне і Старомайорське Донецької області, Оріхів, Мала Токмачка і Роботине Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр і Костянтинівка Донецької області, Очаків Миколаївської області.