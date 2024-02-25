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19:13 25.02.2024

Вибори у США стануть переломним моментом для України - Зеленський

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Вибори у США стануть переломним моментом для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський передбачає, що найближчими місяцями країні "буде складно".

"Нам буде складно в березні-квітні, ми проходитимемо цей період таких хвиль, різних хвиль, і політичних, і фінансових, і тиску різного. Росія буде готуватися до контрнаступальних дій на початку літа або наприкінці травня, якщо зможуть, вони готуватимуться, ми готуватимемося до їхнього бою", - сказав Зеленський у неділю на пресконференції в Києві.

"Ми, зі свого боку, підготуємо наш план і будемо йти за ним. Переломним моментом стануть вибори у США, і ми розумітимемо, що станеться після цього", - зазначив він.

Зеленський сподівається, що "ми зможемо провести перший саміт (миру - ІФ-У), принаймні, ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може привести до завершення війни, яка має закінчитися справедливим миром для нас, для всіх, для України".

Те, яким може бути кінець року, сказав він, залежить від багатьох речей. "Якби сьогодні змогли отримати 10 систем "Петріот" для ключових індустріальних центрів України... Якби ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, вони до нас не підійшли б, відступили б, ми зламали б їхні лінії оборони та пішли вперед. 10 "Петріотів" - це кардинально змінило б ситуацію", - сказав глава Української держави.

"То чому в України цього немає? Ну, значить, це не всім потрібно. Значить, не все можливо. Або, значить, це буде. І від цього залежить, яким буде кінець цього року", - сказав Зеленський.

Теги: #сша #президент #вибори

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