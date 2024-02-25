Події

19:08 25.02.2024

ЗС України відбили за добу на авдіївському напрямку 28 атак ворога, на бахмутському 18

2 хв читати
ЗС України відбили за добу на авдіївському напрямку 28 атак ворога, на бахмутському 18

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, запорізькому і херсонському напрямках на лівому березі Дніпра, загалом упродовж доби відбулося 81 бойове зіткнення.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, найбільше атак окупантів відбито на мар'їнському та авдіївському напрямках.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районі населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога біля Новомихайлівки Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито понад 10 атак противника в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області", - йдеться у зведенні.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак противника біля населеного пункту Табаївка Харківської області, на лиманському - дві атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області, на бахмутському - п'ять атак у районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

"На запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі Роботиного та 1 атаку в районі Гуляйпільського Запорізької області... У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ", - розповіли в Генштабі.

На новопавлівському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 25.02.2024
Українська авіація завдала за добу ударів по семи місцях скупчення окупантів і двох позиціях ворожих ЗРК

Українська авіація завдала за добу ударів по семи місцях скупчення окупантів і двох позиціях ворожих ЗРК

19:22 25.02.2024
Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 73 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 73 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

08:24 25.02.2024
За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є руйнування

За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є руйнування

07:45 25.02.2024
ЗС України за добу ліквідували 810 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 810 окупантів

07:06 25.02.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 39 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 39 атак противника

07:03 25.02.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 9 ракетних і 77 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 9 ракетних і 77 авіаударів

07:01 25.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

23:13 24.02.2024
Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 197 вибухів

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 197 вибухів

20:05 24.02.2024
Генштаб ЗСУ: Російська армія за добу завдала сім ракетних і 54 авіаційних ударів по території України

Генштаб ЗСУ: Російська армія за добу завдала сім ракетних і 54 авіаційних ударів по території України

19:51 24.02.2024
Генштаб ЗСУ: на авдіївському напрямку відбито 11 атак ворога, на мар'їнському - 23

Генштаб ЗСУ: на авдіївському напрямку відбито 11 атак ворога, на мар'їнському - 23

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вибори у США стануть переломним моментом для України - Зеленський

План минулого українського контрнаступу був на столі у Кремля ще до його початку - Зеленський

Зеленський: У війні з РФ загинула 31 тисяча українських військових

Глава СБУ: за два місяці ми скоротили експорт нафтопродуктів ворога на третину, атакуючи нафтопереробні підприємства

Буданов заявив, що у Росії немає ракет з Ірану

ОСТАННЄ

Росіяни обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега

Буданов: РФ готувала в Україні "Майдан-3", але провалила операцію

Армія РФ обстріляла Тягинку, загинули два місцеві жителі

Вибори у США стануть переломним моментом для України - Зеленський

План минулого українського контрнаступу був на столі у Кремля ще до його початку - Зеленський

Померла постраждала внаслідок російської дронової атаки Одеси

Росіяни обстріляли Нікопольщину, є жертва - Лисак

За фортифікацію відповідатимуть міністр оборони та Головком ЗСУ - Зеленський

Передання Україні заморожених російських активів сильно ослабить Путіна - Зеленський

У Харківському районі на міні підірвалися двоє чоловіків, мінна загроза залишається високою - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА