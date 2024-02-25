ЗС України відбили за добу на авдіївському напрямку 28 атак ворога, на бахмутському 18

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, запорізькому і херсонському напрямках на лівому березі Дніпра, загалом упродовж доби відбулося 81 бойове зіткнення.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, найбільше атак окупантів відбито на мар'їнському та авдіївському напрямках.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районі населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога біля Новомихайлівки Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито понад 10 атак противника в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області", - йдеться у зведенні.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак противника біля населеного пункту Табаївка Харківської області, на лиманському - дві атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області, на бахмутському - п'ять атак у районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

"На запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі Роботиного та 1 атаку в районі Гуляйпільського Запорізької області... У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ", - розповіли в Генштабі.

На новопавлівському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.