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15:07 25.02.2024

Генпрокурор: трибунал щодо агресії буде, а доки триває робота над його юридичною моделлю, збираємо всі необхідні матеріали

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Генпрокурор: трибунал щодо агресії буде, а доки триває робота над його юридичною моделлю, збираємо всі необхідні матеріали

У той час як триває робота над юридичною моделлю майбутнього спеціального трибуналу за злочини агресії РФ, Україна збирає всі необхідні для нього матеріали, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

Виступаючи на форумі "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю, генпрокурор наголосив, що вчинення РФ злочину агресії призвело до скоєння більше ніж 122 тисяч фактів воєнних злочинів, зареєстрованих на цей момент.

"Покарання Росії та всіх її злочинців за всі воєнні злочини, відновлення справедливості для всіх жертв і постраждалих від цієї війни є необхідною умовою збереження світового порядку", - зазначив генпрокурор.

За його словами, немає такого виду злочину, який РФ не скоїла б в Україні.

"Україна є першою, яка намагається притягти агресора на міжнародному рівні за злочин агресії. Це станеться вперше після Нюрнберзьких процесів", - наголосив Костін.

"Трибунал, який зараз обговорює координаційна група (Core Group), що налічує понад 40 країн світу... 6 місяців комунікації з березня 2022 року до жовтня 2022 року знадобилося для того, щоб наші партнери підтримали офіційно ідею створення спеціального трибуналу", - розповів він.

Генпрокурор продовжив: "Зараз уже 40 країн обговорюють юридичну модель трибуналу. Тобто трибунал буде створено! Але ми не втрачаємо час і з липня 2023 року в Гаазі працює Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)".

Костін пояснив, що українські прокурори разом із прокурорами інших країн, включно зі США, збирають та аналізують матеріали щодо агресії, ці документи стануть базою для розгляду трибуналом.

За його словами, створення трибуналу щодо агресії важливе для того, щоб "не допустити повторення таких злочинів в інших куточках світу".

Також Костін відзначив тісну співпрацю української прокуратури з Міжнародним кримінальним судом. "Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна щодо депортації українських дітей - безпрецедентний результат, який став можливий саме завдяки такій взаємодії. Протягом п'яти місяців українські прокурори тісно співпрацювали з представниками МКС. І матеріали українських розслідувань також лягли в основу цього рішення", - уточнив він.

Генпрокурор запевнив, що активна робота з МКС для притягнення до відповідальності всіх причетних до депортації дітей, включно з військовим і політичним керівництвом РФ, триває.

"Взаємодіємо з міжнародними інституціями та країнами-партнерами задля розшуку і повернення українських дітей та ідентифікації підозрюваних", - додав він.

Теги: #трибунал #костін

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