Україна запросить на перший інавгураційний Саміт миру понад 160 країн - Єрмак

Україна запросить на перший інавгураційний Саміт миру за Формулою миру президента Зеленського, який незабаром відбудеться у Швейцарії, понад 160 держав, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Перший інавгураційний Саміт миру відбудеться найближчим часом у Швейцарії. На сьогодні запрошення підготовлені та будуть надіслані понад 160 країнам. Дуже потужно працює наша команда разом зі швейцарською командою для підготовки цієї великої міжнародної події", - розповів він на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю.

Як зазначив Єрмак, "дуже важливою є особиста зустріч лідерів, на якій буде зафіксовано те, про що ми говорили всі ці місяці на рівні послів, на рівні радників".

"Тому що за столом (будуть - ІФ-У) зібрані різні країни. У них різна і мотивація, і різні думки, як припинити цю війну, як повернутися до сталого справедливого миру. Але в чому вони єдині? І це дуже важливо: вони всі поважають нашу незалежність, всі поважають нашу територіальну цілісність у міжнародно визначених кордонах 1991 року, і вони всі поважають наш суверенітет. Усі вони готові долучитися в різних формах до того, щоб усе це було відновлено", - сказав він.

"Саме тому ми працюємо сьогодні над документом, який міг би стати результатом цієї першої зустрічі", - додав глава Офісу президента.

За словами Єрмака, у межах першої зустрічі лідерів на основі Формули миру Зеленського буде розроблено спільний план протидій кризам російської війни проти України.

У межах другого саміту, як він зазначив, "може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде презентовано цей план - на той випадок, якщо хтось там, хто на той час представлятиме країну-агресора, захоче справді припинити цю війну і повернутися до справедливого миру".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=k8xsDQ7CFjQ