Триває робота з американськими та європейськими регуляторами щодо відкриття авіапростору - Кубраков

Україна проводить консультації з американськими та європейськими регуляторами безпеки щодо відкриття авіаційного простору, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ведемо консультації з американським і європейським безпековими регуляторами над відкриттям авіаційного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить уже зараз. Уже цими тижнями ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків відповідним регуляторам", - розповів віцепрем'єр на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю.

Він уточнив, що точних термінів поки що немає, проте важливо, щоб зарубіжні регулятори підтвердили алгоритм дій щодо безпечного відкриття авіапростору.