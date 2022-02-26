Події

00:12 26.02.2022

Влада Болгарії вирішила закрити повітряний простір країни для російських літаків

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Влада Болгарії вирішила закрити повітряний простір країни для російських літаків

Болгарія вирішила закрити свій повітряний простір для всіх російських літаків, повідомляє болгарське "Радіо Горизонт".

За даними радіостанції, Болгарія запровадила заборону на вильоти, посадки та вхід у повітряний простір країни для літаків із ліцензіями, виданими Російською Федерацією.

Заборона стосується і повітряного простору над частиною акваторії Чорного моря, що є територіальними водами Болгарії.

"Радіо Горизонт" зазначає, що рішення набирає чинності з 26 лютого.

Раніше про аналогічні плани надходила інформація з Польщі та Чехії.

 

 

Теги: #рішення #авіапростір #болгарія
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