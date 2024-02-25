Події

10:35 25.02.2024

Унаслідок атаки БПЛА на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури - ОВА

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Російські окупанти в неділю вранці атакували Хмельницьку область, у регіоні працювали сили ППО, водночас унаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вранці ворог учергове завдав удару по Хмельниччині. Працювали сили ППО. Разом з тим унаслідок атаки сталося пошкодження об'єкта інфраструктури. Інформація щодо постраждалих або пошкодження житлового фонду не надходила", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі ОВА.

Раніше повідомлялося, що українська ППО в ніч на 25 лютого знищила 16 із 18 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

 

Теги: #хмельницька_область #обстріли

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