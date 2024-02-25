Події

07:06 25.02.2024

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 39 атак противника

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Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 39 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 39 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 неділі.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив два безуспішні штурми.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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