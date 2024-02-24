Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 197 вибухів

Війська РФ за минулий день обстріляли з різних видів зброї шість прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 197 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 197 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади", - вказується в повідомленні.

За даними ОВА, у Білопільській громаді зафіксовано обстріли з АГС (109 вибухів), з міномета (32 вибухи), артилерії (4 вибухи) та удар двома FPV-дронами.

По Краснопільській громаді ворог гатив із міномета (8 вибухів) і артилерії (4 вибухи), так само артилерійський обстріл (5 вибухів) був у Новослобідській громаді.

Обстрілу з РСЗВ піддалася Миропільська громада, тут було зафіксовано 3 вибухи.

Окупанти били з мінометів по Великописарівській (26 вибухів) і Хотинській (4 міни) громадах