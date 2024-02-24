Під час візиту прем'єр-міністра Бельгії було обговорено механізми передання Україні заморожених активів РФ та інші аспекти фінансової та військової допомоги

Під час візиту в Україну прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо було обговорено механізми передання Україні заморожених російських активів та інші аспекти допомоги нашій державі, повідомив у суботу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вдячний прем'єр-міністру Бельгії Александеру Де Кроо за важливий візит в Україну цього дня. Стабільність та успіх України сьогодні, зокрема, залежить від рішучої підтримки партнерів. Як від військової, так і від фінансової. У цьому контексті обговорили з прем'єр-міністром Бельгії, яка нині головує в Раді ЄС, фінансові ініціативи. Створений Бельгією Фонд для України на 1,7 млрд євро, а також програму ЄС "Ukraine Facility" на 50 млрд євро", - повідомив прем'єр у телеграмі.

За словами Шмигаля, "важливо також спрямувати на потреби України заморожені російські активи. Проговорили під час зустрічі напрацювання механізму конфіскації. Александер Де Кроо співпрацюватиме в цьому напрямі з країнами G7. Маємо змусити Росію заплатити".

Прем'єр також відзначив "вагому допомогу", яку надає Бельгія у відновленні нашої держави.

"Розраховуємо на активну участь бельгійських компаній у різних проєктах відновлення. Обговорили кроки щодо посилення обороноздатності. Цінуємо підтримку євроінтеграційних прагнень України", - підсумував Шмигаль.