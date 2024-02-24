Генштаб ЗСУ: Російська армія за добу завдала сім ракетних і 54 авіаційних ударів по території України

Російські окупаційні війська минулої доби завдали 7 ракетних і 54 авіаційних ударів, здійснили 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

Як випливає з повідомлення Генштабу у фейсбуці, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 105 населених пунктів України.

Від авіаційних ударів постраждали Богданівка, Нью-Йорк і Диліївка, Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка Донецької області, а також Урожайне і Старомайорське Донецької області. Противник також завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.