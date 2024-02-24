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19:51 24.02.2024

Генштаб ЗСУ: на авдіївському напрямку відбито 11 атак ворога, на мар'їнському - 23

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Генштаб ЗСУ: на авдіївському напрямку відбито 11 атак ворога, на мар'їнському - 23

Протягом доби відбулося 69 бойових сутичок, зокрема на авдіївському напрямку було відбито 11 атак російських військ, зокрема в районах населених пунктів Ласточкине та Сєверне, на мар'їнському напрямку - 23 атаки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

Як повідомляє Генштаб у фейсбуці, на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На лиманському напрямку нашими воїнами було відбито 1 атаку противника поблизу Тернів Донецької області. На бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак - неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться в повідомленні Генштабу.

На новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області, на запорізькому напрямку - 4 атаки в районі Роботине Запорізької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ", - зазначено в повідомленні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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