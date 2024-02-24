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19:05 24.02.2024

Єврокомісія представить Україні в березні переговорну рамку для вступу в ЄС

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Єврокомісія представить Україні в березні переговорну рамку для вступу в ЄС

Європейська комісія вже почала процес скринінгу українського законодавства для вступу до Європейського Союзу і представить Україні вже в березні поточного року переговорну рамку про членство, заявила її голова Урсула фон дер Ляєн.

"Ми вже почали процес скринінгу (законодавства України для вступу в ЄС - ІФ-У). Там дуже багато роботи, графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Комісії. З нашого боку - ми, Комісія, надамо вам у середині березня загальну рамку для перемовин", - заявила фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України та європейськими лідерами в Києві.

Як вона зазначила, її візит і візит глав європейських держав до Києва у другу річницю російського вторгнення показує непохитну підтримку України на довгу перспективу.

Як повідомлялося, 21 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рамка для переговорів з Україною щодо вступу до ЄС не буде готова до червня, коли відбуватимуться європейські вибори.

 

 

Теги: #єс #переговори #вступ

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