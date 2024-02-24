Має бути один фінал цієї війни і буде - Перемога, заявив Зеленський у зверненні до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у другу річницю повномасштабного російського вторгнення.

"Ми стали на 730 днів ближче до перемоги. Хтось чекає якогось проповідника, який сказав би, коли вона настане, а мільйони українців просто пам'ятають слова Кобзаря: "Борітеся - поборете"! І слідують цьому вже 730 днів. Наша самовідданість і відвага загартовується на сході, півночі та півдні, і всіх напрямках, де б'ються наші воїни. 730 днів стійкості та витримки. Вони стоять опорами в містах і селах. І сьогодні кожен із нас зателефонує своїм, щоб почути рідні голоси і побажати одне одному того, чого так чекаємо. І сьогодні в кожного з нас, на жаль, є про кого помовчати. І вшанувати пам'ять. І всі разом ми схиляємо голови", - заявив Зеленський.

За словами президента, "Україна вже пройшла 730 днів болю, але водночас і 730 днів надії на найвищу справедливість, яка полягає в тому, що в усіх нас різні історії початку війни, але має бути один фінал цієї війни і буде один фінал - Перемога".

"Згадуючи все, що минуло за ці два роки, розумієш: інакше бути не може. Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш: ми точно зможемо. Нам під силу. Нам вдасться. І тут, у цьому місці, якнайкраще розумієш: може не витримати метал, але не українці. Можна спалити літак, але неможливо знищити мрію. Мрію, з якою 730 днів кожен із нас засинає і прокидається, з якою засинаєш ти, ви, всі ми, всі наші громадяни, всі українці", - сказав він.

Глава держави заявив, що сьогодні українці продовжують свою героїчну битву за життя.

"Люди, до яких я завжди звертаюся у зверненнях: "Великий народе великої країни". Неймовірно пишаюся я кожним і кожною. Я захоплююся кожним і кожною. Вірю в кожного і в кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна скінчилася. Але ніхто з нас не дозволить, щоб скінчилася наша Україна", - зазначив Зеленський.

"Саме тому до слів "завершення війни" ми завжди додаємо "на наших умовах". Саме тому біля слова "мир" завжди звучить "справедливий". Саме тому в майбутній історії біля слова "Україна" завжди стоятиме слово "незалежна", - резюмував президент.