Сили оборони за добу завдали авіаударів по шести районах розташування сил РФ, а також знищили літак А-50

Минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу і 3 зенітно-ракетних комплексах противника, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

"Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ще один літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50", - наголошується у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці Генштабу.

Крім цього, українські ракетники завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів і по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.