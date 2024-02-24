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07:42 24.02.2024

Сили оборони за добу завдали авіаударів по шести районах розташування сил РФ, а також знищили літак А-50

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Сили оборони за добу завдали авіаударів по шести районах розташування сил РФ, а також знищили літак А-50

Минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу і 3 зенітно-ракетних комплексах противника, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

"Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ще один літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50", - наголошується у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці Генштабу.

Крім цього, українські ракетники завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів і по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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