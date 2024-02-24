В Одесі після атаки дронів троє поранених перебувають у важкому стані

В Одесі через атаку дронів троє поранених перебувають у важкому стані, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у ніч на суботу, 24 лютого.

"Троє поранених у важкому стані. Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та численні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, дістала термічні опіки 40% п.п. та переломи кінцівок", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Також, повідомив Кіпер, триває розбір завалів і деблокування тіла загиблого чоловіка.

