Україна, Євросоюз, США та ще 50 країн зробили спільну заяву до 10-ї річниці початку збройної агресії РФ

Спільну заяву для преси до десятих роковин початку збройної агресії РФ і другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну було зачитано міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 23 лютого в Нью-Йорку (США). Текст заяви опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ України в п'ятницю ввечері.

"Сьогодні виповнюється 10 років від початку збройної агресії Росії проти України 19 лютого 2014 року, що розпочалася із захоплення Криму, а також два роки від початку неспровокованого, повномасштабного і незаконного вторгнення Росії в Україну.

Ми вкотре заявляємо про своє рішуче засудження цього кричущого порушення міжнародного права.

Ми розчаровані нездатністю Російської Федерації виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН, ухвалені на 11-й екстреній сесії.

Ми також звертаємося до рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 року, яке не залишає сумнівів у тому, що Російська Федерація порушує свої міжнародно-правові зобов'язання.

Вважаємо, що рішення Міжнародного суду від 2 лютого 2024 року є важливим кроком на шляху до притягнення Росії до відповідальності за порушення нею міжнародного права".

Наголошуємо, що наказ Міжнародного суду про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року зобов’язує Росію негайно припинити військову операцію, розпочату нею 24 лютого 2022 року на території України. Він залишається юридично зобовʼязуючим і має бути виконаним Російською Федерацією.

Ми приголомшені нападами російських військ на цивільних людей і цивільну інфраструктуру України, які можуть бути розцінені як воєнні злочини.

Ми вкотре наголошуємо, що невибіркові напади заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Ми також засуджуємо продовження військової підтримки загарбницької війни Росії, зокрема з боку Ірану, Білорусі та КНДР. Ми закликаємо всі країни не надавати Росії зброю та обмежити експорт до Росії усіх засобів, критично необхідних у військовому виробництві, які Росія використовує в загарбницькій війні проти України. Постійні закупівлі Росією зброї та компонентів військового використання, зокрема балістичних ракет КНДР, порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Дії Російської Федерації підривають довіру до Ради Безпеки та її резолюцій, загострюють регіональну напруженість і ставлять під загрозу всіх нас.

Сьогодні ми разом засвідчуємо нашу солідарність з народом України, вшановуємо всіх, хто віддав своє життя, захищаючи свободу і незалежність України, і висловлюємо глибоке співчуття і скорботу родинам жертв бойових дій.

Ми вимагаємо від Росії повного обміну військовополоненими, а також звільнення всіх незаконно утримуваних осіб, зокрема повернення всіх інтернованих та примусово переміщених або депортованих цивільних осіб, включаючи дітей.

Ми надалі працюватимемо над забезпеченням відповідальності за тяжкі міжнародно-правові злочини, вчинені на території України у ході російської агресії.

Ми повторюємо нашу вимогу до Росії припинити загарбницьку війну проти України та забезпечити повне, негайне та безумовне виведення всіх російських сил і військової техніки з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми залишаємося відданими баченню всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН. У цьому контексті нас надихає зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики з імплементації Формули миру в Давосі, де обговорювалися ключові принципи досягнення миру в Україні. У зустрічі взяли участь представники понад 80 держав і міжнародних організацій. Ми висловлюємо нашу спільну підтримку першому Глобальному саміту миру.

Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.

Заяву опубліковано від імені урядів України, Албанії, Андорри, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Японії, Італії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Маршаллових Островів, Федеративні Штати Мікронезії, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Палау, Парагваю, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Республіки Молдова, Румунії, Сан-Марино, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Уругваю та Європейського Союзу.