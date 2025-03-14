Одна людина загинула і попередньо шестеро поранені внаслідок повторного бомбардування Херсона – прокуратура

Один загиблий і попередньо шестеро поранених внаслідок повторного масованого авіаудару по Херсону та області, повідомляє телеграм-канал Херсонської обласної прокуратури і начальник Херсонськох МВА Роман Мрочко.

За даними слідства, 14 березня 2025р. близько 21:00, російські військові завдали повторного масованого авіаудару по Херсонській області. Ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб. Зафіксовано влучання у Херсонському та Бериславському районах.

"Наразі відомо, що в Херсоні внаслідок удару загинув 43-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Також ще один цивільний отримав поранення. У селищі Текстильне поранення дістала 14-річна дитина. Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомили в прокуратурі.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів (ч.1, 2 ст. 438 КК України).

"Це вже другий масований авіаудар по регіону за день, що свідчить про цілеспрямований терор проти мирного населення", - зазначають в прокуратурі.

Інформація про постраждалих пізніше доповнив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ворог знову вдарив по Херсону з авіації. Одна з КАБ "прилетіла" у Центральний район. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Двоє жінок 1967 і 1989 р.н. з мінно-вибуховими травмами звернулись до лікарів… Ще одну постраждалу від ворожого авіаудару доправлено до лікарні. 57-річна херсонка отримала контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, перелом плеча", - повідомив Мрочко.

Джерело: https://t.me/phogovua/6221

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