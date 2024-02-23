Зеленський звернувся до учасників національного кінофестивалю Cinema for Victory

Коли зло у війні стає буденним, мистецтво подовжує життя правдивих емоцій, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди відкриття національного кінофестивалю Cinema for Victory, повідомляє прес-служба Офісу глави держави в п'ятницю ввечері.

"Я впевнений, що світ ніколи не забуде Бучу і Маріуполь. Тому що історії трагедій цієї війни будуть на мільйонах екранів, а значить, - у мільярдах сердець. Я впевнений, що людство не втратить поваги до героїзму наших людей. Кіно зробить цей героїзм легендарним і вчитиме, що кожен має зробити вибір у житті - етичний вибір. Вибір на користь життя і справедливості - на користь України. Я впевнений, ми збережемо наше єднання зі світом за будь-яких дезінформаційних штормів. Мистецтво буде на нашому боці", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував і висловив підтримку всім, "хто зберігає цей досвід України та українців".

"Я вдячний за кожен сценарій і кожен фільм, які говорять світові про наші сльози й нашу хоробрість, про втрати українців, про всіх наших людей і цю нашу битву за власний дім... Я дякую вам за те, що робите Україну частиною досвіду й емоцій світу. Дякую вам за таку дипломатію кіно", - наголосив президент.