ОБСЄ має стати майданчиком відповідальності РФ, а не діалогу з нею - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ використати всі наявні та створити нові механізми для протидії сексуальним злочинам російських окупантів і звільнення цивільних заручників, яких росіяни утримують у неволі. Про це повідомила пресслужба МЗС України в п'ятницю ввечері.

"Допоки Росія краде наших дітей, викрадає цивільних осіб, здійснює напади на цивільну інфраструктуру, руйнує навколишнє середовище та вчиняє інші злочини, ОБСЄ має бути майданчиком відповідальності РФ, а не діалогу з нею", - заявив міністр під час виступу на спеціальному розширеному засіданні Постійної Ради ОБСЄ.

Кулеба зазначив, що за час агресії проти нашої держави, російські злочинці вчинили буквально всі типи звірств, перелічені в Римському статуті.

Міністр закликав "до ізоляції Росії в усіх можливих міжнародних організаціях. Від Нью-Йорка до Женеви і Відня" і розповів про неможливість співпраці міжнародних організацій із РФ.

"Не може бути конструктивної взаємодії з Москвою ні в ОБСЄ, ні в ООН, доки Росія продовжуватиме розхитувати наші суспільства, зокрема через втручання у вибори, кібератаки та пропаганду, використання мігрантів як зброї, через продовольство та енергетику. А також поки Росія триматиме трьох співробітників ОБСЄ в незаконному ув'язненні.Спільна політика ізоляції спонукатиме Росію звільнити їх без будь-яких передумов", - наголосив він.

Дмитро Кулеба також запросив учасників засідання долучитися до Глобального саміту миру у Швейцарії для спільного формування умов майбутнього миру.