Питання деблокування кордону з Польщею мають вирішити до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене раніше 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

"Сьогодні на кордоні з обох боків стоять понад 9 тисяч вантажівок, і це питання треба терміново вирішувати. Тристоронній штаб (Україна, Польща, Єврокомісія - ІФ-У) має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня, - дати, коли мало відбутися спільне засідання урядів України та Польщі. Інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - сказав Шмигаль на кордоні з Польщею в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що запропонований українською стороною підхід із п'яти кроків є справедливим і вигідним для Польщі.

"Україна йде на певні болючі для нас компроміси. Але ми хочемо бути партнерами для ЄС, усіх наших західних сусідів", - підсумував він.

Як повідомлялося, ввечері 23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими урядовцями на кордоні не відбулася. Але Україна пропонує "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею з п'яти кроків.

22 лютого польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що пропонована президентом України Володимиром Зеленським урядова зустріч на кордоні не відбудеться, а 28 березня у Варшаві заплановано зустріч представників урядів Польщі та України.