Події

17:14 23.02.2024

Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

1 хв читати
Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі. Щирі співчуття близьким...", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, тривають.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на п'ятницю в Дніпрі постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

 

Теги: #жертви #дніпро #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 23.02.2024
У Дніпрі триває розбір завалів у будинку після атаки БПЛА, доля двох людей невідома - мер

У Дніпрі триває розбір завалів у будинку після атаки БПЛА, доля двох людей невідома - мер

09:24 23.02.2024
Окупанти за добу 13 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Окупанти за добу 13 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

09:03 23.02.2024
Ворог уночі продовжив обстрілювати Сумську область

Ворог уночі продовжив обстрілювати Сумську область

08:58 23.02.2024
Один загиблий цивільний, ще 19 поранених за добу в Донецькій області

Один загиблий цивільний, ще 19 поранених за добу в Донецькій області

08:39 23.02.2024
Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

07:42 23.02.2024
У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

07:11 23.02.2024
Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині, є поранений

Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині, є поранений

07:00 23.02.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

10:52 22.02.2024
Унаслідок російського обстрілу в с.Львове на Херсонщині загинув місцевий житель

Унаслідок російського обстрілу в с.Львове на Херсонщині загинув місцевий житель

10:38 22.02.2024
Армія РФ за добу 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області - ОВА

Армія РФ за добу 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До другої річниці вторгнення РФ в Україну США запровадили санкції щодо сотень об'єктів у Росії та в усьому світі

Президент Єврокомісії та прем'єр Бельгії в суботу будуть у Києві

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

Перші літаки F-16 буде поставлено в Україну до літа – Фредеріксен

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

ОСТАННЄ

Умєров і Сирський відвідали перший центр рекрутингу ЗСУ, який відкрився у Львові

До другої річниці вторгнення РФ в Україну США запровадили санкції щодо сотень об'єктів у Росії та в усьому світі

У Міноборони вивчають питання передання частини послуг, що проводяться в ТЦК, у Центри надання адмінпослуг - заступник міністра оборони Калмикова

Президент Єврокомісії та прем'єр Бельгії в суботу будуть у Києві

Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій – Зеленський

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

Перші літаки F-16 буде поставлено в Україну до літа – Фредеріксен

В Україні на сьогодні законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів вітчизняного виробництва - Мінцифри

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

У Києві затримано двох керівників підконтрольного ФСБ РФ донецького інтернет-провайдера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА