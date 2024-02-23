Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі. Щирі співчуття близьким...", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, тривають.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на п'ятницю в Дніпрі постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.