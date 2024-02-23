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11:52 23.02.2024

ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

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ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

Рада Європейського Союзу затвердила тринадцятий пакет індивідуальних та економічних санкцій, присвячений другим роковинам від дня повномасштабного вторгнення й агресивної війни Росії проти України.

Відповідне рішення ухвалено в п'ятницю в Брюсселі за письмовою процедурою, повідомляє пресслужба ЄС.

"Рада ухвалила сьогодні - у зв'язку з другими роковинами початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну - тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти режиму Путіна, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни, і тих, хто його суттєво підтримує", - йдеться у пресрелізі.

Коментуючи це рішення, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель сказав: "У міру того, як ми наближаємося до сумної позначки в два роки відтоді, як Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Європейський Союз продовжує чинити тиск на Росію. Сьогодні ми ще більше посилюємо обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору, націлюючись на нові підприємства в третіх країнах, які постачають обладнання, а також на тих, хто несе відповідальність за незаконну депортацію і військове перевиховання українських дітей. Ми, як і раніше, єдині в нашій рішучості підірвати військову машину Росії і допомогти Україні виграти в її законній боротьбі за самозахист і відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет". 

Рада ухвалила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

"Нові списки, узгоджені сьогодні, націлені насамперед на військовий та оборонний сектор і пов'язаних із ними осіб, зокрема на тих, хто бере участь у постачанні озброєнь КНДР до Росії, а також на представників судової влади, місцевих політиків і людей, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей", - деталізують у повідомленні.

Отже, санкції ЄС тепер поширюються загалом на більше ніж 2 тис. фізичних і юридичних осіб, активи яких підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС забороняється надавати їм фінансування. Крім того, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки до країн ЄС або транзит через них.

Окрім того, у сфері імпортно-експортного контролю та обмежень Рада додала 27 нових організацій до списку тих, хто безпосередньо підтримує російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України. На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки. Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд і Туреччина) і беруть участь в обході торговельних обмежень, інші - російські підприємства, що опікуються розробленням, виробництвом і постачанням електронних компонентів для військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, затверджене рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки за рахунок додавання компонентів для розроблення і виробництва безпілотних літальних апаратів.

Нарешті, ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які, зокрема, сприяють зміцненню промислового потенціалу Росії, таких як електричні трансформатори.

Сьогоднішнє рішення також додає Велику Британію до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту заліза і сталі з Росії, а також комплекс заходів із контролю імпорту, які по суті еквівалентні заходам ЄС. 

Теги: #рф #єс #санкції

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