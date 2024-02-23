На національний кінофестиваль Cinema for Victory у 2024 році бюджетних коштів не витрачали - Держкіно

Державне агентство з питань кіно заявляє, що на заснування, організацію та проведення національного фестивалю фільмів Cinema for Victory у 2024 році бюджетних коштів не витрачали.

"У 2024 році на заснування, організацію та проведення національного фестивалю фільмів Cinema for Victory видатків за рахунок бюджетних коштів не передбачено", - йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, в Україні під егідою Держкіно засновано перший національний щорічний фестиваль фільмів Cinema for Victory. Мета кінофестивалю Cinema for Victory у 2024 році полягає в популяризації документального кіно, створеного під час російсько-української війни. Кінофестиваль до 22 лютого приймав фільми до конкурсної програми, а з 23 до 29 лютого відбувається офіційна частина кінофестивалю.