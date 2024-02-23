Події

09:30 23.02.2024

Відставка Залужного зумовлена необхідністю перезавантаження - Зеленський

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Відставка Залужного зумовлена необхідністю перезавантаження - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив відставку головкома ЗСУ Валерія Залужного необхідністю "перезавантаження".

"Таке перезавантаження управління верховного головнокомандувача Збройних сил - це нам дуже було потрібно. Не йдеться про якесь перезавантаження напрямку наших дій. Ми просто говоримо, що деякі речі не змінилися за останній час", - сказав він в інтерв'ю FOX News, оприлюдненому в п'ятницю.

"Ми мали бути більш швидкими. Це означає відмовитися від усієї бюрократії, яка у нас є. В іншому разі в нас не буде жодних шансів. Щоб бути розумнішими, технологічнішими і, звісно, швидшими", - сказав президент.

При цьому він пояснив присвоєння Залужному звання Героя України тим, що той "захистив країну". "Він захистив наш народ, нашу країну. Тому я присвоїв йому звання Героя України. Я йому дуже вдячний", - сказав Зеленський. 

Теги: #відставка #пояснення #зеленський #залужний

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