Відставка Залужного зумовлена необхідністю перезавантаження - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив відставку головкома ЗСУ Валерія Залужного необхідністю "перезавантаження".

"Таке перезавантаження управління верховного головнокомандувача Збройних сил - це нам дуже було потрібно. Не йдеться про якесь перезавантаження напрямку наших дій. Ми просто говоримо, що деякі речі не змінилися за останній час", - сказав він в інтерв'ю FOX News, оприлюдненому в п'ятницю.

"Ми мали бути більш швидкими. Це означає відмовитися від усієї бюрократії, яка у нас є. В іншому разі в нас не буде жодних шансів. Щоб бути розумнішими, технологічнішими і, звісно, швидшими", - сказав президент.

При цьому він пояснив присвоєння Залужному звання Героя України тим, що той "захистив країну". "Він захистив наш народ, нашу країну. Тому я присвоїв йому звання Героя України. Я йому дуже вдячний", - сказав Зеленський.