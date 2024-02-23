Події

08:56 23.02.2024

У Херсоні через пошкодження в результаті обстрілів контактної мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів

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У Херсоні через пошкодження в результаті обстрілів контактної мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів

У Херсоні через пошкодження внаслідок обстрілів контактної мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що тимчасово призупинено рух тролейбусного маршруту №12", - написав він у телеграмі.

За його словами, фахівці КП "Херсонелектротранс" уже працюють над відновленням мережі.

Про початок роботи маршруту повідомлять додатково.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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