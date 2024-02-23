Події

08:07 23.02.2024

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1 тис. окупантів, 3 танки, 37 бронемашин, 49 артсистем, 32 БПЛА, 2 РСЗВ, 2 ППО, а також 43 од. авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 408240 (+1000) осіб, танків - 6526 (+3) од, бойових броньованих машин - 12410 (+37) од, артилерійських систем - 9916 (+49) од, РСЗВ - 999 (+2) од, засоби ППО - 682 (+2) од, літаків - 339 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32), крилаті ракети - 1903 (+0), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36) од, спеціальна техніка - 1575 (+9)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 23.02.2024
Генштаб ЗС України: На мар'їнському напрямку за добу ворог атакував 43 рази, на бахмутському - 16 і на лиманському 14 разів

Генштаб ЗС України: На мар'їнському напрямку за добу ворог атакував 43 рази, на бахмутському - 16 і на лиманському 14 разів

08:09 23.02.2024
Генштаб ЗС України: Окупанти за добу здійснили три ракетні та 83 авіаудари, також 152 обстріли із РСЗВ

Генштаб ЗС України: Окупанти за добу здійснили три ракетні та 83 авіаудари, також 152 обстріли із РСЗВ

19:32 22.02.2024
Українські ракетні війська уразили один логістичний хаб і два засоби ППО ворога

Українські ракетні війська уразили один логістичний хаб і два засоби ППО ворога

19:28 22.02.2024
За добу ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 80 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 80 обстрілів із РСЗВ

19:23 22.02.2024
ЗС України відбили 14 ворожих атак на лиманському напрямку, 7 атак - на авдіївському

ЗС України відбили 14 ворожих атак на лиманському напрямку, 7 атак - на авдіївському

07:45 22.02.2024
ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

07:23 22.02.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 113 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 113 авіаударів

07:15 22.02.2024
Генштаб ЗС України: авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

07:08 22.02.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

22:05 21.02.2024
Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі

ППО знищила 23 із 31 ворожих "шахедів"

Зеленський і Мішель обговорили поточну ситуацію на українсько-польському кордоні

Уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання проблемних питань - Кулеба після переговорів у Варшаві

Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

ОСТАННЄ

Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Синєгубов: Чутки про наступ і здачу Харкова ворогу - це ворожі ІПСО

У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі

ППО знищила 23 із 31 ворожих "шахедів"

Площа пожежі на підприємстві в Одесі становить 500 кв. м

Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині, є поранений

У Дніпропетровській області за підтримку Путіна і російської армії затримано трьох колаборантів

США мають намір конфіскувати заморожені російські активи на $700 млн

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА