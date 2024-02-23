Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1 тис. окупантів, 3 танки, 37 бронемашин, 49 артсистем, 32 БПЛА, 2 РСЗВ, 2 ППО, а також 43 од. авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 408240 (+1000) осіб, танків - 6526 (+3) од, бойових броньованих машин - 12410 (+37) од, артилерійських систем - 9916 (+49) од, РСЗВ - 999 (+2) од, засоби ППО - 682 (+2) од, літаків - 339 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32), крилаті ракети - 1903 (+0), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36) од, спеціальна техніка - 1575 (+9)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.