Події

07:27 23.02.2024

ППО знищила 23 із 31 ворожих "шахедів"

1 хв читати
ППО знищила 23 із 31 ворожих "шахедів"

Українська протиповітряна оборона знищила 23 із 31 ворожого "шахеда", якими російські війська атакували частину українських територій у ніч на п'ятницю, повідомляють Повітряні сили.

"Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БПЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ніч на 23 лютого противник атакував 31 ударним БПЛА типу ️ "Shahed"" (Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - Крим).

Також ворог здійснив атаку трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря).

 

 

 

Теги: #ліквідація #бпла #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:27 23.02.2024
В Одесі через БПЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені

В Одесі через БПЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені

23:13 21.02.2024
Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

20:57 21.02.2024
Затримано й узято під варту харків'янку, яка коригувала ворожі повітряні атаки по житлових масивах міста - прокуратура

Затримано й узято під варту харків'янку, яка коригувала ворожі повітряні атаки по житлових масивах міста - прокуратура

07:33 21.02.2024
Українська ППО знищила ракету Х-59 і 13 із 19-ти "шахедів"

Українська ППО знищила ракету Х-59 і 13 із 19-ти "шахедів"

08:08 20.02.2024
ППО ліквідувала 23 "шахеди", які атакували Україну вночі

ППО ліквідувала 23 "шахеди", які атакували Україну вночі

07:44 20.02.2024
ППО збила один ворожий "шахед" у Миколаївській області

ППО збила один ворожий "шахед" у Миколаївській області

20:19 15.02.2024
Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

15:32 14.02.2024
Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників для України

Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників для України

07:44 13.02.2024
У Дніпропетровській області збито десять БПЛА, є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти

У Дніпропетровській області збито десять БПЛА, є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти

06:25 13.02.2024
Українська ППО вночі знищила 16 із 23 "Шахедів"

Українська ППО вночі знищила 16 із 23 "Шахедів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі

Зеленський і Мішель обговорили поточну ситуацію на українсько-польському кордоні

Уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання проблемних питань - Кулеба після переговорів у Варшаві

Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

ОСТАННЄ

Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Генштаб ЗС України: На мар'їнському напрямку за добу ворог атакував 43 рази, на бахмутському - 16 і на лиманському 14 разів

Генштаб ЗС України: Окупанти за добу здійснили три ракетні та 83 авіаудари, також 152 обстріли із РСЗВ

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб

Синєгубов: Чутки про наступ і здачу Харкова ворогу - це ворожі ІПСО

У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі

Площа пожежі на підприємстві в Одесі становить 500 кв. м

Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині, є поранений

У Дніпропетровській області за підтримку Путіна і російської армії затримано трьох колаборантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА