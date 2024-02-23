ППО знищила 23 із 31 ворожих "шахедів"

Українська протиповітряна оборона знищила 23 із 31 ворожого "шахеда", якими російські війська атакували частину українських територій у ніч на п'ятницю, повідомляють Повітряні сили.

"Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БПЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ніч на 23 лютого противник атакував 31 ударним БПЛА типу ️ "Shahed"" (Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - Крим).

Також ворог здійснив атаку трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря).