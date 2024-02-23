Події

07:05 23.02.2024

США мають намір конфіскувати заморожені російські активи на $700 млн

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США мають намір конфіскувати заморожені російські активи на $700 млн

США мають намір конфіскувати російські заморожені активи загальною сумою $700 млн у межах санкційної політики через широкомасштабну військову агресію Кремля проти України, повідомляє американський Мін'юст.

У заяві відомства йдеться про те, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну американське міністерство оголосило "про низку нових обвинувачень, арештів і конфіскації проти злочинних мереж, що підживлюють російську військову машину".

За словами генерального прокурора Штатів Мерріка Гарленда, Мін'юст "більше, ніж будь-коли відданий тому, щоб разом із нашими партнерами в Україні протистояти російській агресії".

"Ми вимагаємо конфіскації майже 700 мільйонів доларів активів санкційних олігархів та інших спільників російського режиму", - заявив він.

 

 

 

Теги: #рф #активи #мінюст_сша

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