Події

20:39 22.02.2024

Мішель у розмові з Зеленським підтвердив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

1 хв читати
Мішель у розмові з Зеленським підтвердив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні другої річниці повномасштабної російської агресії.

"Поговорив із президентом Зеленським напередодні другої річниці повномасштабної війни Росії проти його країни та народу і десятої річниці незаконної анексії Росією українського Криму. Я підтвердив, що ЄС надаватиме Україні непохитну фінансову та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно", - написав Мішель у соцмережі Х у четвер увечері.

Він наголосив, що "Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні. Доля України - в ЄС".

 

Теги: #єс #підтримка #розмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 22.02.2024
Шольц підтримує кандидатуру прем'єра Нідерландів на посаду генсека НАТО

Шольц підтримує кандидатуру прем'єра Нідерландів на посаду генсека НАТО

20:46 21.02.2024
Постпреди країн ЄС погодили позицію щодо продовження на рік пільг для українського й молдовського експорту

Постпреди країн ЄС погодили позицію щодо продовження на рік пільг для українського й молдовського експорту

11:45 21.02.2024
На коордплатформі в ЄК обговорювали вимоги польських фермерів-протестувальників - Мінагрополітики України

На коордплатформі в ЄК обговорювали вимоги польських фермерів-протестувальників - Мінагрополітики України

11:43 21.02.2024
Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ

Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ

22:11 20.02.2024
Україна очікує до квітня від Японії ще $1,76 млрд бюджетної підтримки

Україна очікує до квітня від Японії ще $1,76 млрд бюджетної підтримки

17:22 20.02.2024
Коаліція з 10 країн під час операції вивела з ладу 34 сервери хакерського угруповання LockBit

Коаліція з 10 країн під час операції вивела з ладу 34 сервери хакерського угруповання LockBit

16:40 20.02.2024
Грузія не запроваджуватиме антиросійських санкцій - прем'єр Кобахідзе

Грузія не запроваджуватиме антиросійських санкцій - прем'єр Кобахідзе

16:18 20.02.2024
У ЄС повідомили про виділення EUR75 млн на гумдопомогу Україні

У ЄС повідомили про виділення EUR75 млн на гумдопомогу Україні

09:36 20.02.2024
Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2025 року - офіційний журнал ЄС

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2025 року - офіційний журнал ЄС

20:44 19.02.2024
Боррель заохочує держави-члени ЄС закуповувати боєприпаси для України за межами Співдружності - витрати будуть відшкодовані

Боррель заохочує держави-члени ЄС закуповувати боєприпаси для України за межами Співдружності - витрати будуть відшкодовані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання проблемних питань - Кулеба після переговорів у Варшаві

Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

ОСТАННЄ

Рада в п'ятницю може розглянути законопроєкт про демобілізацію строковиків - Фріз

Польські фермери анонсували страйк у Варшаві у вівторок

"Укрзалізниця" довезе пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, наступними рейсами

Кличко: Розраховуємо на ґрунтовну та ефективну роботу нової ТСК

Українські ракетні війська уразили один логістичний хаб і два засоби ППО ворога

За добу ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 80 обстрілів із РСЗВ

ЗС України відбили 14 ворожих атак на лиманському напрямку, 7 атак - на авдіївському

"Нова пошта" має намір придбати львівське "Нова девелоп"

РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

Ситуація на фронті в Донецькій області динамічна, українські військові відновили кілька позицій - ОСУВ "Таврія"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА