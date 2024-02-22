Мішель у розмові з Зеленським підтвердив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні другої річниці повномасштабної російської агресії.

"Поговорив із президентом Зеленським напередодні другої річниці повномасштабної війни Росії проти його країни та народу і десятої річниці незаконної анексії Росією українського Криму. Я підтвердив, що ЄС надаватиме Україні непохитну фінансову та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно", - написав Мішель у соцмережі Х у четвер увечері.

Він наголосив, що "Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні. Доля України - в ЄС".