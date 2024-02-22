Ситуація на фронті в Донецькій області динамічна, українські військові відновили кілька позицій - ОСУВ "Таврія"

Ситуація на лінії фронту в Донецькій області залишається напруженою як на авдіївському, так і на мар'їнському напрямках, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

При цьому він зазначив, що російські війська не продовжують рух слідом за українським наступом, на напрямку тривають активні бойові зіткнення.

"Ситуація динамічна. І на Авдіївському, і на Мар'їнському напрямках наші воїни вчора відновили по кілька позицій, і саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалося або було взято в полон більше десятка російських окупантів", - розповів Лиховій в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що найгарячішою точкою є мар'їнський напрямок.

"Я сказав би, що не потрібно концентруватися тільки на Авдіївському напрямку, тому що у нас гаряча точка ще одна - щонайменше на першому місці в нас Мар'їнський напрямок. За свіжими даними, сьогодні за добу, до 18:00, тільки на Мар'їнському напрямку, в районі населених пунктів Новомихайлівка і Побєда, ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону наших військ", - зазначив він.

При цьому, зазначив Лиховій, бойові дії тривають і на авдіївському напрямку.

"За сьогодні до 18:00 наші захисники відбили 7 атак ворога поблизу сіл Орлівка, Сєверне Первомайське та Невельське. При цьому якщо говорити про минулу добу, то варто зазначити, що з усієї операційної зони ОСУВ "Таврія" саме на Донеччину, тобто авдіївський та мар'їнський напрямки, припадає абсолютна більшість авіаційних, артилерійських ударів і ударів дронами-камікадзе", - розповів речник.